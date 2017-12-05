أخبار ليبيا24-خاص-

عقد النقيب العام لنقابة معلمي ليبيا “عبدالنبي النف” اليوم الثلاثاء بمدينة المرج المؤتمر الصحفي الثالث للنقابة العامة لسرد و طرح أخر ما توصلت إلية النقابة العامة فيما يخص مقترح مرتبات المعلمين .

و قال النقيب العام في تصريح خاص لـ(أخبار ليبيا 24) أن اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب لإعداد جدول لمرتبات المعلمين انتهت من إعداد جدول المرتبات و قامت بعرضة عليهم للاطلاع وإبداء الرأي بالموافقة علي ما توصلت إليه, موضحاً أنهم كنقابة عامة وجدوا هذا المقترح مناسباً لمطالبهم و يعتبر مرضياً لشريحة المعلمين حيث تم اعتماد الزيادة بنسبة 100%.

وأضاف “النف” أنهم ينتظرون تقديم المقترح لرئاسة المجلس لاعتماده و إحالته إلى الحكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه , مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة الإسراع بتنفيذ المقترح بعد اعتماده من مجلس النواب خلال الفترة الزمنية الحالية حيث لا يتجاوز نهاية الفصل الدراسي الحالي.

يذكر أن النقابة العامة للمعلمين أعلنت في بداية نوفمبر الماضي تعليق الاعتصام لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تنفيذ مقترح زيادة المرتبات للمعلمين , وذلك بعد تلقيهم ضمانات بتنفيذ المقترح .