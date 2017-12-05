أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم بقيادة عمر المريمي قبل قليل عن تشكيلة المنتخب التي ستلاقي مستضيف بطولة التحدي المنتخب الكيني اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثانية للبطولة التي تحتضنها كينيا هذه الأيام .

وستشهد تشكيلة المنتخب الليبي خلال اللقاء تواجد أحمد عزاقة في حراسة المرمى و معتصم صبو، و أحمد التربي و سعد أجباره و طارق الجمل في الدفاع ومهند مصطفى و فيصل البدري و صهيب بن سليمان في خط الوسط وعامر التاورغي وخالد مجدي و محمد الطبال في خط الهجوم .

وكان مدرب المنتخب الليبي عمر المريمي قد أعلن عن تشكيلته خلال اجتماعه الفني بأعضاء المنتخب الليبي منذ قليل .

وسيحتضن ملعب ماتشاكوس المباراة التي ستنطلق على تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا حيث تعادل منتخب ليبيا أمام تنزانيا في الجولة الأولى من البطولة .