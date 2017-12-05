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قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الكولونيل ريان ديلون، إن أكثر من 7 ملايين مواطن في سوريا والعراق تم تحريرهم من حكم داعش, بينما يعاني التنظيم الإرهابي من هزائم ثقيلة في العراق.

وتابع ديلون حديثه “أن انهيار داعش الإرهابي خبر يستحق كل الترحيب بالنسبة للعراقيين الذين عانوا كثيرا تحت سيطرة ذلك التنظيم القاتل”.

وأضاف المتحدث باسم التحالف الدولي أن التحالف بدأ بتقديم خدمات إنسانية بالتعاون مع الحكومة العراقية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأكدت مصادر محلية عراقية بدء مرحلة تفرق تنظيم داعش الإرهابي فى العراق، بعد انهياره عسكريًا.

وأفادت المصادر أن داعش انتهى عسكريًا في البلاد، وقيادته المركزية فقدت كل خيوط التواصل فيما بينها، ولم يبقَ منها سوى فلول منتشرة في جيوب ومناطق محددة في البلاد.

وأشارت إلى أن انهيار داعش عسكريًا واختفاء قيادات الخط الأول، دفعا إلى بدء مرحلة تفرق التنظيم، من خلال محاولة قيادات محلية الانشقاق عن التنظيم، وبدء تأسيس جماعات مسلحة أخرى.

وأفادت مصادر إعلامية أن السلطات العراقية تخطط لإعلان نصرها النهائي على تنظيم داعش الإرهابي أثناء عرض عسكري سيجري في البلاد في الـ9 من الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في نوفمبر الماضي انتصارا عسكريا على داعش، مشيرا إلى أن الانتصار النهائي سيعلن بعد انتهاء عمليات التطهير في الصحراء.

وقامت القوات العراقية في وقت سابق من العام الجاري بتحرير مدينة الموصل التي كانت تحت سيطرة داعش منذ العام 2014. ثم جرت العمليات الحربية الناجحة ضد داعش في المناطق الأخرى في شمال وغرب البلاد بالقرب من الحدود السورية.