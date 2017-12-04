أخبار ليبيا24-

قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إمدادات طبية إلى مستشفى تراجين في جنوب ليبيا، والذي يعد من بين أكثر المناطق ضعفا ونقصًا للخدمات في البلاد.

وبحسب الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية فإن الامدادات الطبية التي قدمتها ، في 29 نوفمبر الماضي، عبارة عن عدد 2 جهاز تنفس اصطناعي مع جميع الملحقات , وتستخدم هذه الأجهزة لإنقاذ الأرواح من خلال مساعدة أو استبدال التنفس التلقائي في حالات وحدة العناية المركزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية التزامها الإنساني المستمر ودعمها لقطاع الصحة في جميع أنحاء ليبيا، كما أكدت أنه تم شراء هذه الإمدادات بدعم مالي من الصندوق المركزي للاستدابة للطوارئ.