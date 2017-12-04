أخبار ليبيا24- خاص

أنهى المنتخب الليبي استعداداته لملاقاة كينيا في إطار الجولة الثانية من بطولة التحدي حيث أجرى منتخبنا حصة تدريبية وحيدة اليوم الإثنين بحضور كل اللاعبين.

وأشار عضو المكتب الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الجوهري إلى أن موعد المباراة سيكون على تمام الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي في ليبيا .

وتعادل المنتخب الليبي في افتتاح البطولة أمام تنزانيا سلبياً 0-0 أمس الأحد، وسيلاقي منتخبنا نظيرة الرواندي يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من بطولة التحدي فيما سيختتم مباريات المجموعة الإثنين المقبل بمواجهة زنجبار .

وتأتي مشاركة المنتخب الليبي في بطولة التحدي استعداداً للمشاركة في بطولة الشان التي تحتضنها المغرب 2018.