أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إعطاء الإذن للجنة المسابقات العامة بوضع آلية مناسبة وملائمة لإقامة مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة بشكل مميز , حيث تستضيف مدينة طبرق نهائي ليبيا في كرة القدم المصغرة في نسخته الأولى .

وأفادت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على آلية التنافس في المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة والذي يتواصل فيه التنافس حالياً على مستوى اتحادات المناطق , بحيث تقرر أن تحتضن مدينة مصراتة التصفيات المؤهلة لنهائيات دوري التتويج على اللقب للمناطق الأولى والثالثة , على أن يكون التنافس بين 3 فرق متأهلة من المنطقة الأولى إلى جانب تأهل فريقين من المنطقة الثالثة , وتلعب الفرق في دوري من مجموعة واحدة ومن مرحلة واحدة يتأهل الأول والثاني فقط للمرحلة النهائية والتي ستقام في ضيافة مدينة طبرق .

فيما يتقابل الفريق المتأهل من المنطقة الرابعة مع الفرق الأربعة المتأهلة عن المنطقة الخامسة ويقام فيما بينهم تصفيات مشابهة يصعد من خلالها أيضاً الأول والثاني للنهائيات المنتظرة في مدينة طبرق , هذا وتنص المرحلة النهائية للتتويج باللقب المنتظر إقامتها في مدينة طبرق بحيث يلعب الأول مع الثاني من كل تصفيات والثاني والأول لتحديد من منهما يلعب في النهائي على اللقب الأول في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة .

يأتي ذلك خلال الاجتماع التقابلي الأول من نوعه الذي عقد في العاصمة طرابلس أمس الأحد بين رئيس و أعضاء اللجنة التأسيسية للإتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق إلى جانب تواجد رئيس وأعضاء لجنة المسابقات بالإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة , حيث تم اتخاذ العديد من القرارات بخصوص انتشار اللعبة وتميزها من بينها إعطاء الإذن للجنة المسابقات العامة بوضع آلية مناسبة وملائمة لإقامة مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة بشكل مميز و الاتفاق على آلية التنافس في المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة والذي يتواصل فيه التنافس حالياً على مستوى اتحادات المناطق.