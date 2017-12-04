أخبار ليبيا24-

أقيم بمركز إبداعات الطفل ببنغازي،أمس الأحد، حفل توقيع اتفاقية شراكه وتعاون بين الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي،ومثلها رئيس الهيئة “أحمد بريدان” ،وجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا مثلها رئيس مجلس إدارة الجمعية “محمد الورفلي” , وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا “محمد الورفلي” أن اتفاقية الشراكة والتعاون التي أبرمتها الجمعية ،تأتي ضمن التوجيهات العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ،وتنفيذاً لاختصاصاتها في رعاية ذوي الإعاقة ،بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير برامج الخدمات التعليمية و التأهيلية للأطفال والشباب من ذوي الإعاقات الذهنية ،وخاصة فيما يتعلق بعملية الرفع من مستوى أداء العمل بالجمعيات الأهلية المتميزة وتعزيزاً للأدوار الاجتماعية والتربوية التي تؤديها لصالح الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة الذهنية , ووعياً بضرورة تظافر الجهود وسعياً من الطرفين لتدعيم أواصر التعاون بين القطاع العام والجمعيات الأهلية الفاعلة وتوظيف مواردهم ووسائلهم لتحقيق التنمية الاجتماعية المستديمة لصالح شريحة ذوي الإعاقة الذهنية .

وأشار “الورفلي” أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا بنغازي أكدا على رغبتهما المشتركة في التعاون والتنسيق من أجل النهوض بالخدمات التي تقدم للأطفال والشباب ممن لديهم متلازمة داون وإعاقات ذهنية خاصة في مجال دعم التعليم والتأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد الأسرى والتشغيل.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التأهيلية والتعليمية النوعية وفقاً لنصوص قانون رقم (5) لسنة 1987والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وتأتى هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير الخدمات فى المجالات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية لذوى الإعاقة الذهنية والعمل على إدماجهم بالمجتمع.