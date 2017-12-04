أخبار ليبيا 24-

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر خطة عمل الأمم المتحدة من بينها الانتخابات العامة، وذلك خلال لقاء جمعهما في القاهرة أمس الأحد.

جاء ذلك وفق ما أعلنه حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرسمي، على “فيسبوك”، موضحاً أن “الاجتماع تركز على تنفيذ المبادرة التي طرحها سلامة والخطوات الواجب اتخاذها في هذا السياق وتنظيم انتخابات في البلاد.

وكان سلامة قد حث السلطات الليبية على انتهاز فرصة تراجع التدخل الدولي للإعداد لانتخابات العام المقبل , مشيراً إلى أن ثالث أساسيات مفهوم المؤسسات الدائمة هي الانتخابات التي لن تعتبر ناجحة إذا أضافت برلماناً ثالثاً إلى برلمانَي ليبيا أو حكومة رابعة إلى الحكومات الثلاث. وبالتالي يجب تنظيم انتخابات تحل المشكلة ولا تضيف مشكلة أخرى إلى المشاكل القائمة”.