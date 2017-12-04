أخبار ليبيا24-

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” في تصريحات لإحدى القنوات الليبية أن المفوضية ستعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً الأربعاء المقبل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة “غسان سلامة” بمقرها في العاصمة طرابلس، وذلك للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع عقدها العام القادم.

يشار إلى أن “سلامة” قد أكد الاتجاه نحو الانتخابات في العام المقبل، مشدداً في تصريحات من مدينة مصراتة على أن الانتخابات ستجرى العام المقبل حتى في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية.