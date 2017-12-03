أخبار ليبيا 24-خاص-

قال إداري المنتخب الليبي لكرة القدم “حسين أفريطيس” ، إن فريقه مستعد لخوض مواجهة تنزانيا، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من بطولة التحدي التي تستضيفها كينيا.

وأشار” أفريطيس” أن لاعبي المنتخب الليبي من العناصر الشابة ولديهم إصرار على تقديم أداء إيجابي، موضحاً أن تشكيلة المباراة سيعلن عنها صباح الأحد، قبل المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا.

هذا وسيلاقي منتخب ليبيا في مباراته الثانية كينيا المستضيفة يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي رواندا الخميس، وزنجبار في آخر مبارياته بالدور الأول، في الثاني عشر من نوفمبر الحالي.

وكانت بعثة المنتخب الليبي قد وصلت إلى نيروبي عاصمة كينيا أمس السبت، بعد رحلة شاقة بدأت من طرابلس ومن ثم إلى تونس ومنها إلى مصر لتهبط في مطار “جومو كينياتا” ، والتي تبعد نحو 16 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من وسط العاصمة الكينية نيروبي.