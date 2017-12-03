أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة المكلفة بحصر المختنقات بالبلديات أمس السبت اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس البلدي بئر الاشهب بحضور رئيس اللجنة المهندس “عوض الدرسي” وأعضاء اللجنة وعميد بلدية بئر الاشهب “فتح الله خطاب” وأعضاء المجلس البلدي بئر الأشهب ومدراء الإدارات والمكاتب الخدمية بالبلدية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي بئر الأشهب “محمد غريب” أن اللجنة ناقشت المختنقات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن والمواصلات حيث وقفت على مشاكل كل قطاع على حدى كما تفقدت القطاعات المستهدفة ميدانياً.

وأضاف”غريب” أن رئيس اللجنة قد زار محطة المياه القديمة بالبلدية ومكب القمامة ومجمع المرافق الإدارية بالبلدية للوقوف على أبرز المعوقات والمشاكل التي تعاني منها القطاعات الخدمية بالبلدية ووعد بحل هذه المختنقات.

يذكر أن لجنة حصر المختنقات تم تشكيلها من رئاسة مجلس الوزراء لدراسة مختنقات البلديات من بن جواد إلى أمساعد.