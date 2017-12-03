أخبار ليبيا 24

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، الأحد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، بحسب ما أكدت وسائل إعلام اكيدة.

وأعلنت الوحدات الكردية في بيان الأحد من قرية الصالحية على الضفة الشرقية للفرات أنها “وبالتعاون مع العشائر العربية من أبناء المنطقة حررت منطقة ريف دير الزور شرق الفرات من الإرهاب بالكامل”.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية، قد بدأت في التاسع سبتمبر هجوماً لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من شرق الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين. وتزامن ذلك مع عملية عسكرية أخرى لا تزال مستمرة تقودها قوات النظام السوري على الضفة الغربية للنهر.

وأعلنت الوحدات استعدادها “لتشكيل أركان وغرف عمليات مشتركة مع شركائنا في الحرب ضد داعش لرفع وتيرة هذا التنسيق وإنهاء الإرهاب بالكامل”. إلا ان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن شدد بدوره على أن “تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يسيطر على قرى وبلدات عدة على الضفة الشرقية للفرات”.

وتجري على الجهة المقابلة منذ أشهر معارك بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام السوري. وحققت قوات النظام تقدماً كبيراً غرب الفرات باستعادتها السيطرة على أجزاء واسعة بينها كامل مدينة دير الزور، مركز المحافظة، ومدينتي الميادين والبوكمال.

ولم يبق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وفق عبد الرحمن، “سوى جيب صغير من ثلاث قرى غرب البوكمال” الحدودية مع العراق.