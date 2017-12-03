أخبار ليبيا24-

ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الوفد الليبي الذي شارك في المؤتمر 173 لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الذي أقيم في فيينا خلال اليومين الماضيين.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة فقد استعرض “صنع الله خلال المؤتمر بالإضافة إلى توقعات و خطط إنتاج النفط الليبي خلال العام المقبل والأزمة الإنسانية والاقتصادية، والظروف الصعبة التي تواجهها ليبيا.

مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على تمديد الاتفاق السابق لخفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، ويعتبر هذا تتويجا لجهود التعاون البناء بين الدول المنتجة لاستقرار السوق وزيادة الأسعار.

هذا و عبرت جميع الدول المشاركة في المؤتمر و على رأسها المملكة العربية السعودية عن تضامنها و دعمها للشعب الليبي و أن يتعافى قطاع النفط الليبي و ويتحقق الاستقرار في ليبيا في القريب العاجل.

يذكر أن المؤتمر 173 لمنظمة الدول المصدرة للنفط ضم أعضاء منظمة أوبك، بالإضافة إلى الدول المنتجة المستقلة .