أخبار ليبيا24- خاص

بحث آمر سرية مرادة المقاتلة فتح الله العبيدي الزواوي مع وفد شركة الخليج ومدير حقل 47 البيضاء الأمور التي من شأنها مساعدة السرية للقيام بواجبات الحماية والحراسة والتأمين للحقل وجميع مرافقه.

وذكر المكتب الإعلامي للسرية أن آمر ومنتسبي السرية استعرضوا مع وفد الشركة خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم الأحد توفير مناخ آمن لجميع الموظفين حتى يتمكنوا من تأدية المهام المكلفين بها داخل الحقل وخارجه.

وأضاف المكتب أن رئيس الوفد أثنى على الجهود المبذولة من جميع أفراد السرية طيلة الفترة الماضية والذين قاوموا خلال العديد من المواجهات هجمات متكررة للجماعات الإرهابية المتطرفة التي حاولت الدخول لمناطق سيطرة السرية لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الحقول النفطية في حوض مرادة النفطي والعبث بها وباءت جميع تلك الهجمات والمحاولات بالفشل.

وأوضح أن رئيس الوفد قدم شهادة شكر وتقدير لسرية مرادة المقاتلة على الجهود والتضحيات الجسام التي قدمت خلالها عددا من منتسبيها شهداء في معارك الدفاع عن قوت الشعب الليبي .