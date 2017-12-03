أخبار ليبيا 24

حول رسام سوري لأجئ خيمته في مخيم عين عيسى إلى مرسم لتعليم الأطفال محاولاً رسم البسمة على وجوهمم التي أنهكتها الحرب.

لم يبذل الصحفيون الذين يأتون لزيارته كثيرا في البحث عنه لأن أطفال المخيم يتكفلون بمهمة إرشادهم إلى ” أبو أيمن-رسام المخيم” كما يلقبونه.

وفي خيمته يلتف هؤلاء الأطفال النازحين حوله ويراقبون رسوماته بشغف وسط الألوان والاوراق التي يستخدمها للرسم، بحسب ما نقلت قناة الآن التي زارته.

يشرح الرسام أبو أيمن ما يقوم به قائلاً “نأخذ عشرين طالبا واحضروا لنا ادوات للرسم كالالوان والدفاتر واقوم بتحديد الموضوع الذي يجب ان يرسمه الاطفال ليرسموا كل شيء مفرح ينسيهم الحرب والقنابل والطائرات وكان وقعها جيد جدا على الاطفال”.

ويسعى أبو أيمن أن يرشد الأطفال ويكسبهم عادات صحية جيدة من خلال رسوماته.

يوضح الرسام أبو أيمن فكرته “قمت بعمل كتيبات بالتعاون مع اطباء المخيم لتعليم الاطفال استخدام المياه وعدم اهدارها وكيف يقومون بغسل ايديهم عدة مرات بالماء والصابون لتفادي الأمراض بسبب انتشار امراض معدية وامراض جلدية قأقوم بتوعيتهم لاستخدام كل ماهو جيد لصحتهم.”

خيمة أبو أيمن ليست لنشر الألوان فقط بل يحاول مع بناته أن يعيد الأطفال الى أجواء الدراسة من خلال الرسم والتعليم.

يقول الرسام أبو أيمن: كانت هنالك منظمة تأتي الينا فوجدوا ان بناتي يقمن بتعليم الاطفال الحروف فدعاهم هذا الى الاهتمام بالفكرة وتنفيذ مشاريع التعليم.

الحلم الذي يراود أبو أيمن بعد انتهاء حكم داعش هو معرض مزركش بجميع ألوان الطيف في مدينته التي تعبت من السواد.