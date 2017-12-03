أخبار ليبيا 24

أعلنت السلطات العراقية السبت العثور على رفات نحو 140 مدنيا في مقبرتين جماعيتين قرب قضاء سنجار ذي الغالبية الأيزيدية في شمال البلاد، بينهم أكثر من 20 امرأة وعشرات الأطفال الذين قتلهم مسلحو داعش.

وتم إرسال فرق متخصصة إلى المنطقة للتعرف على رفات الضحايا وإجراء تحليل الحمض النووي.

وتعثر القوات العراقية باستمرار على مقابر جماعية بعضها يضم أعدادا ضخمة من جثث أشخاص أعدمهم داعش الذي طرد مؤخرا من آخر بلدة كانت خاضعة له في العراق.

وعثرت القوات الأمنية العراقية في الـ22 نوفمبر الماضي، على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل، تضم رفات 73 شخصا من النساء والرجال والأطفال.

وارتكب التنظيم المتشدد أعمالا انتقامية مروعة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، تضمنت إعدامات جماعية وقطع رؤوس.

وبهذا يصل عدد المقابر الجماعية التي عُثر عليها 37 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة من قضاء سنجار منذ استعادته من تنظيم داعش في العام 2015 ، بحسب قائمقام سنجار محما خليل .

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، عثر على مقابر جماعية عدة تضم “ما لا يقل عن 400” جثة بالقرب من الحويجة شمال بغداد التي استعادتها القوات العراقية في بداية أكتوبر.