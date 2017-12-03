أخبار ليبيا24- خاص –

خسر ممثلا ليبيا الاتحاد والنصر أولى مبارياتهم في تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة والتي بدأت منافساتها أمس السبت بمدينة المنستير التونسية .

وجاءت خسارة فريق الاتحاد أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 62-85 , فيما فقد النصر مباراته أمام الاتحاد المنستيري مستضيف البطولة بـنتيجة 91 نقطة مقابل 47 نقطة .

ويلتقي الاتحاد فريق المغرب الفاسي في مباراته الثانية فيما يلاقي النصر نظيرة فريق المجمع البترولي الجزائري اليوم الأحد .

يشار إلى أن التصفيات تشارك فيا 6 فرق هي سلا والمغرب الفاسي و المجمع البترولي الجزائري و مستضيف البطولة الاتحاد المنستيري التونسي وممثلا ليبيا النصر والاتحاد .