أخبار ليبيا24-

استلمت أكثر من 70 أسرة من النازحين و الأسر ذات الدخل المحدود إغاثة قام بتوزيعها الهلال الأحمر فرع جالو.

وأوضح رئيس لجنة التوزيع ” امهيدي مسعد ” أن عملية التوزيع مستمرة لمدة أسبوعين و أن اللجنة خصصت مكان الاستلام مدرسة “صلاح الدين الأيوبي” بجوار مركز شرطة جالو.

وأضاف “مسعد” أن الإغاثة تحتوى على فراشات و أغطية شتوية ” بطاطين ” وأدوات ومستلزمات مطابخ و مواد تنظيف , مشيراً أن توزيع الإغاثة على النازحين وذوي الدخل المحدود بمناطق جالو . اوجلة . اجخرة سيكون من الساعة 4 مساء وحتى الـ 9 ليلاً.