أخبار ليبيا24- خاص –

أصدر مجلس إدارة نادي النصر قراراً بتكليف لجان للأشراف على الألعاب الجماعية والفردية بالنادي .

وجاء خلال القرار الذي تحصلت -وكالة أخبار ليبيا 24 – على نسخة منه تكليف “أسامة بوزيد” و “حاتم قطيش” و “عصام الفيتوري” للإشراف على لعبة كرة القدم , فيما كلفت”عصام الفيتوري” و “صلاح ماضي” للإشراف على كرة السلة , وسيشرف على كرة اليد “أسامة بوزيد” و “وسام اطوير” , أما لعبة كرة الطائرة فستكون تحت إشراف “صلاح عبد الدائم” و “محمد القطراني” والألعاب الفردية سيشرف عليها “وسام اطوير”.

هذا وطلبت إدارة النادي من خلال هذا القرار من مديري الألعاب بالقطاعات الرياضية بالنادي و المدراء الفنيين وإداريي الألعاب بالتعاون مع اللجان المكلفة .