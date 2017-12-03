أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح المكتب الإعلامي بشركة الخليج العربي للنفط أن وفداً من الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي, قام بزيارة ميدانية للمحطة رقم (1) ومحطة توليد الطاقة والمحطة الرئيسية بحقل البيضاء.

وأشار المكتب الإعلامي أن الزيارة تأتي لمتابعة أخر المستجدات بمعمل تنقية المياه الجديد ووحدة استخلاص الديزل بعد تنفيذ العمرة بالإضافة إلى متابعة المشاريع المنجزة والمشاريع التي تحت الإنجاز.

كما تفقد الوفد أيضاً المبني الإداري الجديد وقام بافتتاح مبنى التدريب الجديد وهي مشاريع تم تنفيذها بالمجهود الذاتي وبأقل التكاليف,مشيراً إلى أن الزيارة التفقدية جاءت استكمالاً لبرنامج الزيارات التفقدية للمواقع التابعة للشركة.

يذكر أن وفد شركة الخليج العربي للنفط المتكون من عضو لجنة الإدارة ورئيس لجنة الإدارة المكلف “صلاح المنفي” ,و المدير العام “فرج المشاي” يرافقهم مدراء العمليات والصيانة والفنية والنقل ورئيس مكتب الإعلام قام خلال الأسبوع الماضي بزيارة ميناء الحريقة.