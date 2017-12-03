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أفاد عميد كلية الحقوق في جامعة بنغازي طارق الجملي، أن مجلس الكلية وافق على اعتماد المقترح المقدم منه بخصوص إعادة تسمية “كلية القانون” بدلاً من كلية الحقوق.

وأكد الجملي أن “كلية القانون” هي التسمية الصحيحة من حيث اتفاقها مع طبيعة الدراسة التي تقدمها الكلية بمختلف التخصصات.

الجدير بالذكر أن إعادة تسمية “كلية الحقوق” إلى “كلية القانون” تم خلال الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن الدراسة توقفت في كامل الكليات في جامعة بنغازي بعد اندلاع حرب المدينة ضد الإرهابيين في العام 2014، وعادت معظمها إلى الدراسة في عدد من المدارس التابعة لوزارة التعليم في العام التالي واستمرت الدراسة حتى تمكنت الجامعة من إجراء الصيانة لمبنى الكلية ومدرجاتها والتي لم تتضرر كثيرا وعودة طلبة الكلية للدراسة داخل الجامعة في منطقة قاريونس.