أخبار ليبيا24-خاص-

أقيم بمكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بجالو احتفالية إشهار رابطة مشجعي نادي الفتح الرياضي الثقافي الاجتماعي وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبعض قدامى ومشجعي النادي ومكلف مفوضية المجتمع المدني وبعض الإعلاميين بالمدينة.

هذا وألقيت خلال الاحتفالية عدد من الكلمات التي عبرت عن شكرها وامتنانها للجهود المضنية للشباب عشاق النادي الذين بادروا في إنشاء هذه الرابطة والتي تعد من الخطوات الأساسية للنهوض والرقي بالنادي وداعماً له.

وأوضحت إدارة النادي أنها بصدد الحديث عن الرابطة والأهداف الرامية إليها ، مؤكدين سعيهم بالنهوض بالنادي وحرصهم وجديتهم لترسيخ وغرس القيم والفضائل المثلى بين أبناء هذه المؤسسة بمختلف فئاتها وشرائحها وتعزيز أواصر الانتماء والدعم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعيةفي القلعة التي كانت ومازالت تحتفظ بمكانتها في قلوب الكثيرين وذلك بحسب وصفهم.