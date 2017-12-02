تتسبب ثغرة في نظام التشغيل iOS 11.1.2 بتوقف هواتف آيفون عن العمل وإعادة إقلاعها عندما تصل الساعة إلى 12:15 صباحا في يوم السبت الموافق لـ 2/12/2017.

وحسبما أشار موقع “iMore” والمهندس يوشيماسا نيوا على تويتر، فإن الثغرة قد تكون مرتبطة بتطبيقات خارجية تعتمد على إرسال التنبيهات، حيث يزداد فجأة استهلاك معالج الهاتف ثم يتوقف عن العمل لسبب غامض.

ووفقا لموقع “ذا فيرج”، هناك حلان لإيقاف هذه المشكلة بالنسبة للأشخاص الذين عانوا منها. الأول هو تعطيل ميزة إرسال التنبيهات notifications من إعدادات الهاتف.

أما الحل الثاني فهو تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار التجريبي iOS 11.2 الذي يحل المشكلة.

وعانى نظام التشغيل iOS 11 من سلسلة من الثغرات والأخطاء البرمجية دفعت الشركة إلى إصدار عدد غير مسبوق من التحديثات في وقت لا يتجاوز شهرين.

ولم يصدر عن أبل أي تعليق بشأن هذه المشكلة.