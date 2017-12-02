أخبار ليبيا24-

قام رئيس الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي “أسامة الفاضلى” أمس الجمعة، بتفقد فرعي الجمعية بمدينتي صبراتة والعجيلات ،وذلك ضمن جولة تستمر عدة أيام بهدف متابعة الاوضاع الإنسانية والتطوعية لفروع الجمعية، والاطلاع على سير تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين.

وأفادت مصادر مطلعة أن “الفاضلى” بداء زيارته بفرع صبراتة حيث ألتقى بمدير الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة “الهادى الزواغي” وشباب ومتطوعي الفرع ،حيث قدم لهم الشكر والتقدير للمجهودات الكبيرة التي أنجزها الفرع من خلال متطوعيه وشبابه المعطاء في ظروف صعبة واستثنائية ،وتم خلال الزيارة الاطلاع على حجم الأضرار التي تعرض لها مقر إدارة الفرع جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية ، وما خلفته من خسائر مادية طالت الفرع ومكاتبه والذي كان من خلاله تقدم وتنطلق العديد من خدمات الرعاية والإغاثة الإنسانية ,كما استمع لتقرير مفصل حول مناشط الفرع والتحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها.

وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي توجه أيضاً إلى مدينة العجيلات حيت تم اللقاء مع عضو الجمعية العمومية بالفرع “المبروك محمد” ، وتم خلال اللقاء التعريف بمناشط الفرع والدور الذي يقوم به للتعريف وتقديم الخدمات الإنسانية , مشيراً إلى أن “الفاضلي” أكد على مواصلة جمعية الهلال الأحمر الليبي تقديمها للخدمة الإنسانية، وذلك ضمن الواجب الوطني والإنساني الملقاة على عاتق الجمعية ، للتخفيف من معاناة المتضررين ،وتطييب جراحهم ، وتلبية احتياجاتهم المعيشية .

يذكر أن رئيس الجمعية بالمشاركة قام أثناء تواجده والوفد المرافق له بمدينة صبراتة، في ندوة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تواصلت باستضافة جامعة صبراتة لمدة يومين ،ألتقى خلالها بعميد البلدية.