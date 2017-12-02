دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، السبت، اليمنيين إلى الانتفاض على ميليشيا الحوثي، وطلب فتح ما وصفه بصفحة جديدة مع دول الجوار.

وقال صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي في كلمة تليفزيونية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أعمال عدوانية وأرهبت المدنيين في صنعاء، داعيا “كل اليمنيين للانتفاض” عليها.

كما دعا القوات المسلحة في الشمال اليمني لعدم قبول أي تعليمات من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ومن جهة أخرى، دعا صالح إلى فتح صفحة جديدة مع دول الجوار، ووقف لإطلاق النار.

وقالت مصادر إن قوات حزب المؤتمر الشعبي سيطرت على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة.

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فيما تحاصر مطار العاصمة صنعاء.

وكان حزب المؤتمر الشعبي دعا في وقت سابق، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية، محملا إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات حزب المؤتمر الشعبي، الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسبما أعلنت مصادر طبية يمنية.