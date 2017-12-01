أخبار ليبيا24-

دعا مدير المكتب الإعلامي في مديرية أمن بنغازي “معتز العقوري” أمس الخميس الموطنين لتجنب خط السير الذي يؤدي إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث .

وأوضح “العقوري” أن تجنب المواطنين تلك الطريق يأتي نظراً لتجدد الاشتباكات المسلحة في منطقة أخريبيش وسط المدينة بين الجيش وبقايا التنظيمات الإرهابية ووقوع خط السير إلى المستشفى في حالة طوارئ .

وأكد أن مدير المكتب الإعلامي في مديرية أمن بنغازي أن تجاوب المواطنين مع التعليمات من شأنه أن يسمح لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأدية واجباتهم تجاه بنغازي خاصة وجميع مدن ليبيا عامة.

يذكر أن القوات المسلحة لازالت تتعامل مع آخر جيوب الجماعات الإرهابية في مكان ضيق في منطقة أخريبيش وسط مدينة بنغازي بعد اشتباكات عنيفة استمرت ثلاثة أعوام.