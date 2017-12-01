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أسفرت قرعة نهائيات مونديال روسيا 2018، والتي أجريت اليوم الجمعة، عن وقوع منتخبي تونس، والمغرب في مجموعتين ناريتين، فيما وقع منتخبا مصر، والسعودية في مجموعة واحدة.

وجاء المنتخب المصري والسعودية، في المجموعة الأولى، مع روسيا البلد المنظم، وأوروجواي، بينما جاء منتخب المغرب في المجموعة الثانية (مجموعة الموت)، إلى جانب البرتغال، وإسبانيا، وإيران.

كما جاء المنتخب التونسي، في مجموعة نارية، وهي السابعة، إلى جانب بلجيكا، وإنجلترا، وبنما.

ووقع المنتخب الألماني، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة (السادسة)، إلى جانب المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية، بينما جاءت الأرجنتين وصيف مونديال البرازيل بالمجموعة الرابعة مع أيسلندا، وبيرو، والدنمارك.

وجاءت القرعة متوازنة أيضًا لفرنسا حيث تصطدم بالدنمارك، وأستراليا، وبيرو في المجموعة الثالثة، وكذلك للبرازيل التي تلعب في المجموعة الخامسة مع سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.

بينما ضمت المجموعة الثامنة بولندا، والسنغال، وكولومبيا، واليابان.