أخبار ليبيا24

كذبت سفارة جمهورية النيجر لدى ليبيا الادعاءات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نيجريين معتقلين ومطاردين في ليبيا بأكثر من 8 آلاف شخص.

وأضافت السفارة النيجرية في بيان لها – تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة منه – أنه لا يوجد أي نيجري مسجون أو مطارد بسبب جنسيته في ليبيا.

وأوضحت السفارة أن عدد السجناء النيجريين المسجونين في ليبيا هو 211 شخصا، 67 منهم بسبب جرائم أو جنح تم الحكم عليهم ويقضون المدة القانونية، والبقية يتعلق سجنهم بسبب دخولهم البلاد بطريقة عن طريق الهجرةغير الشرعية.

وأكدت السفارة النيجرية أنها لم تعلم بتاتا ببيع أي نيجري في أسواق بيع البشر في ليبيا أو أي أماكن أخرى، مؤكدة أن هذا الادعاء “كذب”.

ونفت السفارة وجود نيجريين دفعوا ثمن تذاكر سفر لترحيلهم ولم يتم ذلك، مشيرة إلى أنها ليست وكالة السفر وبهذه الصفة فإنها لم تبع ولا تبيع تذاكر السفر.

وأشارت إلى هذه الادعاءات العدوانية والمغرضة لاتستهدف إلا الإساءة إلى سمعة سفارة جمهورية النيجر في ليبيا، مؤكدة أنها لن تهتم لهذه الإشاعات لأنها لن تكون لها أي تأثير على استمراريتها ودعمها للنيجريين في ليبيا.

يشار إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار عن بيع عدد من مواطني دول أفريقية في ليبيا كعبيد على يد مجموعات الاتجار بالبشر وذلك إثر نشر قناة CNN الأمريكية لفيديو مسرب يتم فيه بيع عدد من الأفارقة في ليبيا، حسب زعمها.