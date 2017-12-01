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قال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا محمد سالم أبو عاصي، ، إن داعش تحلل دماء المسلمين و”المستحل للحرام كافر”.

وأضاف أبو عاصي، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه عندما نقول أن داعش مسلمون، فذلك يساعد الشباب في التفكير فيما يقولونه.

وأشار إلى أنه باتفاق علماء الشريعة والعقيدة إن المستحل للدماء يكفر، مؤكدًا أن أبسط القواعد التي يعلمها كل من درس الشريعة أن استحلال المعاصي كفر، وهذا ما يفعله تنظيم داعش الإرهابي.

ومن جانبه, قال عضو هيأة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق أحمد عمر هاشم إن تنظيم داعش الإرهابي وأعوانه من جماعات الإرهاب كفار.

وأكد هاشم في تصريحات له تعقيبا على حادث مسجد الروضة والذي راح ضحيته 305 شهداء، أن العدوان على بيوت الله يمثل حربا لله ولرسوله، فالحادث الاٍرهابي ضد المصلين جريمة نكراء، موضحا أن من استحل ما حرم الله خرج عن دين الإسلام.

ودعا عضو هيأة كبار العلماء المؤسسات الدينية لتنظيم حملات إعلامية لتحصين الشباب من التطرف والتأكيد علي أن هذا الدين يسر ورحمة.

ومن جانبه، قال وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري وأستاذ الفقه في جامعة الأزهر عمر حمروش إن تنظيم داعش الإرهابى يستحق كل الأوصاف القبيحة، وأنه أتى بكل الكبائر والمحرمات وخرج عن كل الأديان.

وأشار إلى أن كل الأفعال التى يفعلها أعضاء التنظيم أمام الكاميرات وشاشات التليفزيون فى كل العالم كفيلة بإقناع أي شخص بأن هذا التنظيم كافر، حتى لو رفع رايات الجهاد والشهادتين، لأن العبرة بالأفعال وليس الأقوال.

أما النائب محمد الشهاوى عضو مجلس النوب، والحاصل على دبلومة الدراسات العليا الإسلامية من جامعة الأزهر، شدد على أن أفعال داعش خارجة عن ملة الإسلام وتعاليمه، ولا خلاف على ذلك, مشيرا إلى أن أفعال التنظيم من قتل للأنفس وإرهاب وتطرف هى أفعال أشد خطرا وخروجا عن الدين من أفعال الزنادقة.

ومن جهته قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد ، إن تنظيم داعش الإرهابى خرج عن الإسلام بأفعاله وأفكاره وجرائمه التى أتاها فى كل بقاع الأرض، مستشهدا بالحديث الشريف “إن هذا الإنسان بنيان اللَّه، ملعون من هدم بنيانه”.

وأكد العبد أن أفكار ذلك التنظيم لا تعبر عن الإسلام ولا عن أى دين، وأن خروجه عن تعاليم الإسلام لا خلاف عليها بين كل علماء الدين والمؤسسات الدينية.