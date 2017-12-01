أخبار ليبيا24-خاص-

اختتمت منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة ذهاب المجموعة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم أمس الخميس ، بتصدر فريق نجوم السلماني للمجموعة.

وكان النجوم قد تفوق على الوحدة بنغازي بنتيجة (2-1) ليضمن الصدارة بفارق نقطة عن منافسه المباشر وفاق اجدابيا , هذا وحقق فريق بنغازي الجديدة الانتصار علي المروج (3-0) وحسم التعادل الإيجابي (2-2) لقاء شمال بنغازي مع صقور الخليج , ومع اختتام جولة الذهاب تصدر النجوم برصيد 13 نقطة.

فيما جاء وفاق اجدابيا في الترتيب الثاني بـ12 نقطة وشمال بنغازي ثالثاً برصيد 10 نقاط، وحل فريق بنغازي الجديدة رابعاً برصيد 7 نقاط، وصقور الخليج خامساً بـ6 نقاط، فيما كان فريقا المروج والوحدة في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.