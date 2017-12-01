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تمكن قسم النجدة من ضبط تشكيل عصابي وعلى رأسه شخص ملقب بـ (دبور) يمتهن السرقة والسطو والاعتداء على المواطنين في منطقة السلماني الشرقي وبالتحديد المستشفى العسكري.

وأوضح مكتب الإعلام في قسم النجدة أنه بعد ورود بلاغات من المواطنين تم التحري وضبط التشكيل العصابي وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات من ضمنها سرقة عدة بطاريات وسيارات بقوة السلاح.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن سكان المنطقة كانوا قد اشتكوا من كثرة السرقات والتي تتلخص فى سرقة بطاريات السيارات وكذلك سرقة المركبات بقوة السلاح والخطف والابتزاز وبيع أرض ملك للدولة وكذلك كثرة العشوائيات.

وأكد المكتب الإعلامي أنه بناء على كل ماسبق أصدر رئيس القسم تعليماته بخصوص إنشاء فريق عمل للتحري فى المنطقة المذكورة وتم ضبط الجناة، لافتا إلى أنه حضر عدد من المواطنين أيضًا وتعرفوا على مسروقاتهم.