أخبار ليبيا24-

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب “عبدالسلام نصية” إنه سيعقد اجتماع بعمداء بلديات الجبل وباطن الجبل والنخب السياسية اليوم الخميس الموافق للثلاثين من نوفمبر الجاري ببلدية الزنتان .

ونشر نصية – عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك -جول أعمال الاجتماع بالكامل، حيث يستهل بالكلمة الافتتاحية للاجتماع وعرض رئيس لجنة الحوار للخطوات التي يسير بها الحوار، والعراقيل التي تواجه مساره، وآخر المستجدات .

ويعقب ذلك تفاعل الحضور مع رئيس اللجنة من خلال عرض الأسئلة والإجابة عليها، وتليه مناقشة ووضع آليه لتوحيد القرار بمنطقة الجبل وباطن الجبل بما يخدم مصالحها ويحفظ لها حقوقها، وما يقترحه المشاركين بالاجتماع من مستجدات .