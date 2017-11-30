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قال مدير المكتب الإعلامي في مديرية أمن بنغازي معتز العقوري إن عناصر البحث والتحري تمكنوا من ضبط شخص متورط في سرقة محتويات كلية التقنية الكهربائية.

وأضاف العقوري أنه بعد صول شكوى مقدمة من عميد كلية التقنية الكهربائية عن سرقة بعض محتويات الكلية متمثلة في معمل الألياف البصرية، وعدد من آلات الخراطة، وعدد 10 حقائب قياس، وعدد 130 جهاز الكمبيوتر، فضلا عن ورشة للحام وعدد من المولدات و المحركات، وتقدر قيمتهابـ 500 ألف يورو.

وأوضح مدير المكتب أنه عن طريق البحث والتحري وصول معلومة عن وجود المسروقات في محل لبيع الخردة و بانتقال أعضاء التحريات تم ضبط المسروقات وضبط أحد الأشخاص داخل المحل.