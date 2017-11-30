أخبار ليبيا24-

شارك صندوق الضمان الاجتماعي الليبي في الندوة القومية حول دور الاعلام والتواصل في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي .

وأفاد المكتب الإعلامي لصندوق الضمان الاجتماعي أن الندوة نظمتها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية , والمُقامة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

مضيفاً أن صندوق الضمان الاجتماعي قام بتقديم ورقة عمل وعرض مرئي حول تجربته في تعزيز التوعية الضمانية إلى جانب التحديات التي تواجهه في نشر الرسالة الإعلامية.

يشار إلى أن الندوة تأتي بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات الضمان الاجتماعي العربية.