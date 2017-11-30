أخبار ليبيا 24

فشلت الجماعات الإرهابية المتواجدة في الغوطة الشرقية في إستعادة منطقة عسكرية يسيطر عليها الجيش السوري داخل المدينة.

وجاء هذا الهجوم رغم توقيع هذه الجماعات على اتفاق لضم منطقة الغوطة لسياسة مناطق خفض التوتر.

وفي هذا الصدد قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ي هيثم حسون، ، إن المجموعات المكونة من تحالف “جبهة النصرة وفيلق الرحمن وجيش الإسلام وأحرار الشام”، شنت هجوما على دار المركبات التابعة للقوات المسلحة السورية، التي تمثل آخر منطقة عسكرية للجيش السوري داخل المدينة.

وأوضح حسون، في حديثه لقناة “On Live” أن الهدف كان محاولة إخراج القوات المسلحة والضغط على الدولة السورية من أجل المفاوضات التي يجري التحضير لها في جنيف، واكتساب نقاط قوى للدول الداعمة لهذه الجماعات خاصة السعودية.

وتابع الخبير الاستراتيجي “العملية العسكرية للجماعات الإرهابية نجحت في بدايتها وسيطرت على بعض مباني ومنشآت دار المركبات، إلا أن الجيش السوري قام بهجوم معاكس تمكن خلاله من استعادة كامل النقاط التي تركها”، مما أفقد الإرهابيين أي قدرة على المناورة.

وذكر العميد السوري أن العمليات العسكرية تجري في محيط تلك المنطقة لمنع وقوع أية عملية هجوم إرهابية مجددا، وتوسيع رقعة انتشار الجيش العربي السوري وجعل المنطقة مركز انطلاق لعمليات عسكرية متعددة، لوصل عمل القوات العسكرية من خارج الغوطة مع نظيراتها المتواجدة في دار المركبات، بهدف تشتيت الجماعات الإرهابية وإفقادها لأي قدرة على المباغتة.

وتابع حسون “كل طرف تورط في الصراع ضد الدولة السورية، يسعى لامتلاك أكبر عدد من الأوراق السياسية، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتوسيع الوجود في الميدان، وقد فقدت الجماعات الإرهابية سيطرتها على هذا الواقع، بالإضافة إلى نجاح الدولة السورية في القضاء على قوة “داعش” في أرياف حماه الشمالية الشرقية، وحلب الجنوبية الغربية وإدلب الشرقية”.

وأكد أن هذه المناطق كانت تشكل نقاط ضغط في السابق على الجيش السوري، لكن الآن الجماعات الإرهابية أصبحت غير قادرة على تحقيق إنجاز يمكن أن تصطحبه إلى جنيف.