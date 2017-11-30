أخبار ليبيا24-

أصدر المجلس البلدي جالو بيان طالب فيه الجهات الأمنية ببنغازي ضرورة الكشف عن حقيقة مقتل المقدم في القوات المسلحة والحارس في القوات الخاصة بالقيادة العامة “المهدي بن بركة يوسف اجويلي المجبري” والذي تعرض للرماية في مقر إقامته بمنطقة بوعطني ودخل على اثرها للعناية الفائقة ثم فارق الحياة.

وأكد بيان بلدي جالو على ضرورة فتح الجهات الأمنية التحقيق وعرض النتائج وتسليم الجناة إلى القضاء لينالوا عقابهم.

يشار إلى أن “المهدي بن بركة ” عمل في عدة أجهزة أمنية منها القيادة العامة للقوات المسلحة كما كان حارساً شخصياً للقائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” وآمر لمكتب القيادة العامة للجيش الوطني بجالو.