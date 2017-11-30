أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء مقتل 11 من “العناصر الإرهابية” خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في محافظة الإسماعيلية، فيما أفاد الجيش بأنه قتل ثلاثة متشددين واعتقل خمسة وسط سيناء.

وقالت الداخلية في بيان إن قوات الأمن حاصرت مزرعة بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية تمهيدا لمداهمتها من أجل القبض على متشددين يختبئون فيها، لكن “العناصر الإرهابية بداخلها أطلقت النار تجاه القوات بكثافة ما دفعها للتعامل معها”.

وأضافت أن المواجهات أدت إلى مقتل المسلحين الـ11، مشيرة إلى أن العمل جار لتحديد هوياتهم.

ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم مسلح شنه مسلحون على مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء خلال أداء صلاة الجمعة وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 300 مصلي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هدد “برد غاشم” على هجوم “مسجد الروضة”، مؤكداً أن ” القوات المسلحة والشرطة المدنية ستقوم بالثأر للشهداء واستعادة الأمن والاستقرار خلال الفترة القليلة القادمة”.

وأضاف، بنبرة غضب اتسمت بالتحدي، “سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة”.

فيما سارعت الرئاسة المصرية إلى إعلان الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام، ووصفت الهجوم بأنه “عمل غادر خسيس”.