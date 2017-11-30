أخبار ليبيا24-

أكد المدرب الليبي “جلال الدامجة” أن مفاوضات جرت حول إشرافه على تدريب فريق “اتحاد البليدة” الجزائري تعثرت لبعض الظروف.

وأضاف “الدامجة” لأخبار ليبيا 24 أن هناك عروض للتدريب في الخليج لكنه رفضها وذلك نظراً لأنها فرق درجة ثانية , مشيراُ إلى أنه حالياً يدرس عدة عروض محليه أبرزها عرض لتدريب الفريق الأول بنادي النصر وأنه سيعطي قراراه النهائي حول العروض التي قدمت له خلال اليومين القادمين.

يذكر أن المدرب الليبي “جلال الدامجة” يعتبر من أبرز المدربين الليبيين وأنتهى عقد تدريبه للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم خلال نوفمبر الحالي.