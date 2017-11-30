أخبار ليبيا 24

اطلق الجيش التونسي الثلاثاء عملية عسكرية وصفت بالنوعية، وذلك بجبل توشة من معتمدية العيون في ولاية القصرين المتاخم لجبل سمامة.

وأسفرت العملية حتى الآن-بحسب وسائل إعلام تونسية- عن القضاء على عنصر إرهابي، فيما نتج عن عمليات التمشيط والبحث عن العناصر الارهابية التي تم الاشتباك معها مساء أمس عن العثور على سلاح من نوع كلاشينكوف ومنظار ليلي وذخيرة.

ونقلت وكالة أنباء تونس افريقيا عن مصادر محلية أن المرتفع يشهد تمركزا عسكريا مكثفا وتطويقا لكامل محيطه بغية التضييق على المجموعة المسلحة و منع تسللها الى المرتفعات المتاخمة له ، مشيرة إلى انه تم رفع جثة الإرهابي الذي تم القضاء عليه مساء أمس وجاري التعرف عليها.

وجاء في تصريحات متطابقة أفاد بها عدد من سكان المناطق المتاخمة لجبل توشة أن مجموعة إرهابية متكونة من حوالي 4 عناصر قدمت، مساء أمس على الساعة التاسعة والنصف ليلا تقريبا ، الى منطقتهم وحاولت الاستيلاء على المؤونة بالقوة من بعض المنازل قبل قدوم الوحدات العسكرية.

وأكد السكان تكرر عملية نزول الإرهابيين من الجبل الى منطقتهم منذ 15 عشرة يوما، وإقدامهم على الاستيلاء على مؤونتهم وهو ما جعلهم في حالة رعب وخوف دائمين، وطالبوا بالمناسبة السلط الامنية والعسكرية بتوفير الحماية الدائمة لمنطقتهم وحمايتهم من خطر الارهاب الذي يتهددهم في كل لحظة.