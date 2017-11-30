أخبار ليبيا24-

اختتم في العاصمة التونسية الاجتماع السنوي لمدري فروع ومكاتب مفوضية المجتمع المدني الذي عقد على مدار يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الحالي.

وأفادت مصادر مطلعة أن المدير التنفيذي استمع لتقارير مدراء الفروع والمكاتب عن حالة الفروع وأهم الصعوبات والمعوقات كما تضمنت التقارير الحلول المقترحة.

وأضافت المصادر أن الحضور ناقشوا مقترح قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المقدم من قبل المفوضية لمجلس النواب، و تم الاتفاق على آلية عرضه على منظمات المجتمع المدني ونشطائها والخبراء في البلديات لتوثيق ملاحظاتهم على مقترح القانون ومن ثم نقلها للجنة التشريعية في البرلمان من خلال المفوضية , وأكد المجتمعون على أهمية وحدة المفوضية وبعدها عن التجاذبات ورفض محاولات تقسيمها.

يشار إلى أن الاجتماع كان برئاسة المدير التنفيذي “إبراهيم المقصبي”، وحضور كل من مدير إدارة التسجيل وشؤون الفروع ومدراء فروع طرابلس وبنغازي و مصراتة في حين لم يتمكن مدراء فروع سبها والبيضاء ومرزق من الحضور , كما حضر الاجتماع مدراء مكاتب درنة والأبرق وشحات والمرج وأجدابيا والكفرة وسرت وتراغن ونالوت وبن وليد وجادو والخمس وزوارة وغريان وصبراتة، فيما تعذر حضور مدراء مكاتب كل من جالو والشورى والقرضة وبراك الشاطئ وغدامس، والأبيار والقطرون.