أخبار ليبيا 24

من خلال برنامج ” البشير شو” يمارس الكوميدي العراقي أحمد البشير “33 عاما” هوايته المفضلة وهي محاربة داعش بالسخرية ما مكنه أن يصبح في فترة وجيزة من أبرز المؤثرين الإعلاميين في العراق.

واشتهر البشير بتقديم مجموعة من البرامج الكوميدية التي تسخر من تنظيم داعش وتحارب أفكاره المتطرفة، فقط بالكلمة والصورة.

انطلق البشير في بداياته من منصة يوتيوب، قبل أن ينتقل إلى تقديم سلسلة فقرات كوميدية أشهرها، “البشير شو”، الذي يبث الآن على قناة إخبارية ألمانية.

وقد يعتقد البعض أن الرجل اختار الكوميديا لأنه يريد أن يشارك ما يشعر به من سعادة مع الملايين من العراقيين، لكن- بحسب ما نقلت قناة الحرة- فأن البشير كان قد فقد شقيقه المراهق بقذيفة أثناء معارك بين ميليشيات عراقية، كما اختطف تنظيم داعش والده الذي توفي جراء التعذيب الذي مارسه التنظيم عليه.

وامتدت أيادي التنظيم الإرهابي أيضا إلى عدد من أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة، ولقي عدد منهم حتفهم، ودفعت كل تلك المآسي الإعلامي إلى الثأر من التنظيم ليس بحمل السلاح وإنما بالسخرية، التي لا تقل أهمية عن الرصاص حسب تعبيره.

ويدافع البشير عن فكرة مفادها أنه لا يريد أن تمتد أيادي التنظيم إلى ما تبقى من الأسر العراقية، ويحاول من خلال المواضيع التي يعالجها في برنامجه، التوعية بخطر التطرف والعنف، الذي يمارسه التنظيم في العراق وفي سورية.