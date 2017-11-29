أخبار ليبيا 24 – خاص

استحدثت أكاديمية وسباك برشلونة لكرة القدم في شمال أفريقيا جائزة سنوية لأفضل لاعب في ليبيا بالإضافة إلى جوائز أخرى لأفضل مدرب وأفضل فريق كرة قدم وأفضل صحفي رياضي .

وقال “محمد أحواس ” رئيس الأكاديمية إن الجائزة سيُعلن عنها أواخر شهر ديسمبر من كل عام ،وهي عبارة عن درع فضي صُمم بمدينة برشلونة في إسبانيا بالإضافة إلى جائزة مالية كبيرة .

وأضاف في تصريح صحفي أن التصويت على الجائزة سيكون عبر مرحلتين حيث سيكون للجمهور حق التصويت لأفضل ثلاثة لاعبين من بين خمسة ” سيُعلن عنهم لاحقا” عبر مراكز اقتراع عن طريق الإنترنت ، وفي المرحلة الثانية سيتم إختيار الأفضل من بين الثلاثة المتأهلين عن طريق تصويت يُجرى بين مدربي الدرجتين الممتازة والأولى والصحفيين الرياضيين من مختلف وسائل الإعلام .

وأكد أنه سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بالجائزة لعام 2017 خلال حفل تدشين الأكاديمية بالعاصمة التونسية بحضور نخبة من الرياضيين ورؤساء الأندية وإتحادات الكرة وسفير أسبانيا بدولة تونس وعدد من نجوم كرة القدم العربية والعالمية .



تأتي هذه الخطوة دعماً للمواهب الرياضية ولتحفيز اللاعبين الليبيين على تقديم أفضل الآداء وتقديم الوجه الحقيقي لكرة القدم الليبية حسب ما صرح به رئيسُ الأكاديمية .

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