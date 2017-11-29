أخبار ليبيا24-

أكد عميد كلية الطب البشري جامعة بنغازي الدكتور “عقيلة البدري” على ضرورة تنظيم العمل داخل الكلية وتحديد المسؤوليات، وحضور الموظفين في ساعات الدوام الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمكتب التسجيل بكلية الطب البشري عقد أمس الثلاثاء بمجمع الكليات الطبية .

كما تطرق ” البدري” خلال الاجتماع إلى بعض النقاط السلبية التي لاحظها من خلال متابعته، مثل تداخل الاختصاصات وعدم تحديد المسؤوليات بين مكاتب إدارة التسجيل , مشدداً على ضرورة تطوير مستوي الموظفين والرفع من كفاءاتهم والوصول إلى أعلى درجات الجودة من خلال المشاركة في البرامج التدريبية، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير بجامعة بنغازي.

وأوضح ” عميد كلية الطب البشري أن العمل جاري حاليا على إنجاز منظومة جديدة خاصة بمكتب التسجيل، كما تقوم الكلية بالتعاون مع مكتب تقنية المعلومات بمجمع الكليات الطبية بالتجهيز لإصدار بطاقات إلكترونية جديدة لطلبة كلية الطب وذلك للحد من حالات التزوير التي تم ضبطها مؤخرا.

من جهته، أشاد مسجل الكلية الأستاذ “أسامة العبيدي” بضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع مكاتب إدارة التسجيل من أجل نجاح الإدارة وتطورها , مطالباً الموظفين بضرورة التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها داخل الجامعة وداخل الكلية، لافتاً إلى أن الهدف الأول لإدارة التسجيل هو خدمة الطالب.