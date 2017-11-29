أخبار ليبيا 24-

قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي “نضال الكاديكي” إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات للقيام بحملة نظافة واسعة مقرها شركة الأشغال العامة بمنطقة الماجوري , وذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس الثلاثاء بمقر ديوان بلدية بنغازي لاستكمال الاجتماع التنسيقي مع هيئة السيطرة بالقوات المسلحة و بحضور الجهات التنفيذية والضبطية ومدراء الإدارات بالبلدية .



وأوضح “الكاديكي” أن هذا العمل سيفتح باب الدعم والمساندة أمام الشركات والمصارف والهيئات بالقطاع الخاص بالمدينة .

وأشار مدير المكتب الإعلامي بالبلدية أن العمل يشمل نقل المخلفات والقمامة من جميع أحياء المدينة وإزالة الأتربة من الطرق الرئيسية وبعض العوائق واللوحات الإعلانية .



يذكر أن كافة القطاعات الخدمية والضبطية تتبع لبلدية بنغازي وتخضع لأشراف كافة مشاريعها .