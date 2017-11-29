أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق بفندق اشبيليا بمنطقة جليانة، اليوم الثلاثاء، الملتقى العلمي لغسيل (CRRT) لجميع أقسام الكلى على مستوى ليبيا بالمرافق الصحية .

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي- إن الملتقي الذي انطلق اليوم يستمر لمدة يومين يستهدف رؤساء أقسام وأطباء وفنيين وتمريض الكلى .

وأضاف العريبي أن المشاركين في الملتقي ناقشوا أوضاع مرضي الكلي المتواجدين بالعنايات وجميع الأقسام الطبية والمستجدات العلمي للمرض.

وحضر الملتقى رئيس اللجنة العليا للكلى على مستوى ليبيا ماجدة موسى، ورئيس اللجنة العليا لمرضى الكلى بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة مصطفى شحوط، ومدير مركز خدمات الكلي بنغازي عبالباسط السعيطي، ومدير اقليمي ليبيا ودول الصحراء بشركة باكستر آيه جي عادل محسن، وأطباء استشاريين وأخصائيين بمرض الكلى ومدراء المرافق الصحية تخصص خدمات الكلى بليبيا.

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