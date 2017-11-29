أخبار ليبيا24-

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” على ضرورة تقديم كافة الدعم للتعلم من أجل بناء المجتمع البناء القويم والسليم والذي سينعكس إيجابا على بناء الدولة الليبية المنشودة لكل الليبيين.

يأتي ذلك خلال استقبال المشير “خليفة حفتر” بمقر القيادة العامة في الرجمة أمس الثلاثاء كل من وكيل وزارة التعليم المكلف بتسيير الوزارة في الحكومة المؤقتة الدكتور “عقوب عبدالله” وعميد بلدية بنغازي المستشار “عبدالرحمن العبار” ورئيس جامعة بنغازي الدكتور “مرعي المغربي” وذلك لمناقشة أبرز أنشطة ومشاكل هذا القطاع الحيوي الذي تبنى عليه كافة القطاعات في الدولة الليبية.

كما ناقش القائد العام خلال الاجتماع آليات صيانة جامعة بنغازي بعد تطهيرها من الجماعات الإرهابية، وكذلك سير العمل بهذا القطاع .

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن ذلك يأتي في إطار متابعة القائد العام الدائمة والمتواصلة لكافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن الليبي.