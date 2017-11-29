شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل الوسائل، ملزما رئيس أركان الجيش، محمد فريد حجازي، ووزارة الداخلية باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر.

وطالب السيسي خلال حضوره احتفال بذكري المولد النبوي الشريف بقاعة مؤتمرات الأزهر، رئيس الأركان ووزارة الداخلية باستخدام كل الوسائل، للقضاء على كافة أشكال الإرهاب، واستعادة الأمن في سيناء.

وأكد الرئيس المصري أن قوى خارجية تدعم فئات باغية بالسلاح والمال، مشيرا إلى أن مصر تواجه حربا مكتملة الأركان تسعى لهدم الدولة.

كما أكد على أن “دماء الشهداء لن تذهب سدى”، مضيفا: “الدولة تتخذ كل ما يلزم للدفاع عن أمنها”.

وتابع: “الحادث الإرهابي الأخير جبان ونفذه مجرمون”.

من جانبه، تحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا إن “الإرهابيون يعبثون برسالة الإسلام السمحة”.