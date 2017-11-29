أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والوفد المرافق له ، الثلاثاء، إلى العاصمة الايفوارية ابيدجان للمشاركة في اعمال القمة الافريقية الأوروبية التي ستنطلق أشغالها الأربعاء بجمهورية ساحل العاج.

وسيجري السراج على هامش هذه القمة عدة لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة يتناول خلالها مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبنود جدول الأعمال وسبل دعم علاقات الصداقة والتعاون مع هذه الدول وتنسيق المواقف حيال القضايا المطروحة في هذه القمة.

هذا وقد جرى للرئيس استقبال رسمي بمطار العاصمة ابيدجان حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا

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