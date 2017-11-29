أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس جمهورية النيجر محمدو يوسفو مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أمس الثلاثاء في العاصمة أبيدجان سبل تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السراج على أهمية التعاون والتنسيق لتأمين الحدود المشتركة والتصدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.

ومن جهته جدد يوسفو دعم النيجر لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس المجلس لتوسيع قاعدة التوافق والتمسك بالمسار السلمي كطريق وحيد لحل الأزمة الليبية.

وأكد رئيس جمهورية النيجر على ضرورة تعزيز التعاون فيما يخص أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله.