أخبار ليبيا24-

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” في أبيدجان أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الأوروبي ” دونالد توسك”، على هامش مؤتمر القمة الإفريقية الأوروبية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية المفوض “محمد سيالة” والمستشار السياسي “طاهر السني” عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا وبرامج التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب.

وأكد “توسك”، على تفهمه للصعوبات التي تواجه حكومة الوفاق وترحيبه بالإجراءات التي تقوم بها لحلحلت ملف الهجرة غير الشرعية ، وتشكيل لجنة للتحقيق في الادعاءات حول انتهاكات بحق بعض المهاجرين معبراً على ثقة الاتحاد في مجهودات المجلس الرئاسي للم الشمل وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبه أشاد “السراج” بما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة وما تقدمه من دعم فني لقوات خفر السواحل ودعم الأجهزة الليبية في إدارة ومراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.